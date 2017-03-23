Росія готова скоротити ядерний арсенал разом із США - МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російська Федерація готова до ґрунтовного діалогу зі Сполученими Штатами Америки, із залученням інших держав, щодо скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи в академії Генерального штабу РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ми готові (до діалогу – ред.), але розмову потрібно вести з урахуванням усіх без винятку факторів, що впливають на стратегічну стабільність", - заявив він.
Разом з тим, він підкреслив, що до цього процесу слід залучати й інші держави.
Нагадаємо, що до неофіційного “ядерного клубу” входять США (з 1945), Росія (перед тим Радянський Союз: з 1949), Велика Британія (1952), Франція (1960), КНР (1964), Індія (1974), Пакистан (1998) і КНДР (2006). Також вважається, що в Ізраїля є ядерна зброя.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Р.Тіллерсон не виключив появи ядерної зброї в Японії.