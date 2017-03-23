Росія готова скоротити ядерний арсенал разом із США - МЗС РФ

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Російська Федерація готова до ґрунтовного діалогу зі Сполученими Штатами Америки, із залученням інших держав, щодо скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи в академії Генерального штабу РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Ми готові (до діалогу – ред.), але розмову потрібно вести з урахуванням усіх без винятку факторів, що впливають на стратегічну стабільність", - заявив він.

Разом з тим, він підкреслив, що до цього процесу слід залучати й інші держави.

Нагадаємо, що до неофіційного “ядерного клубу” входять США (з 1945), Росія (перед тим Радянський Союз: з 1949), Велика Британія (1952), Франція (1960), КНР (1964), Індія (1974), Пакистан (1998) і КНДР (2006). Також вважається, що в Ізраїля є ядерна зброя.

Як повідомляв УНН, державний секретар США Р.Тіллерсон не виключив появи ядерної зброї в Японії.

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