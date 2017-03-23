Россия готова сократить ядерный арсенал вместе с США - МИД РФ

"Мы готовы (к диалогу - ред.), но разговор нужно вести с учетом всех без исключения факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - заявил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что к этому процессу следует привлекать и другие государства.

Напомним, что в неофициальный "ядерный клуб" входят США (с 1945), Россия (перед тем Советский Союз: с 1949), Великобритания (1952), Франция (1960), КНР (1964), Индия (1974), Пакистан ( 1998) и КНДР (2006). Также считается, что у Израиля есть ядерное оружие.

Как сообщал УНН, государственный секретарь США Р.Тиллерсон не исключил появления ядерного оружия в Японии.