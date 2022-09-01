росія готова розпочати вербування засуджених "в обмін на помилування та компенсацію" - CNN

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"Російські збройні сили відчувають гостру нестачу особового складу в Україні. Ми вважаємо, що Міністерство оборони росії (МО) прагне набрати контрактників, щоб компенсувати цю нестачу особового складу, в тому числі шляхом примусу поранених солдатів до відновлення бойових дій, придбання особового складу від приватних охоронних компаній, а також виплати премій призовникам", — наголосив офіційний представник США.

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Також офіційні особи заявили, що у США є "достовірна інформація" про те, що Міністерство оборони росії "ймовірно почне" вербування засуджених злочинців в Україні "в обмін на помилування і фінансову компенсацію".

Нагадаємо

Американський інститут вивчення війни повідомляє, що росія може використовувати 3-й армійський корпус для відновлення наступу на Донбасі.