россия готова начать вербовку осужденных "в обмен на помилование и компенсацию" - CNN

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"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине. Мы считаем, что Министерство обороны россии (МО) стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, приобретению личного состава состава от частных охранных компаний, а также выплаты премий призывникам", — подчеркнул официальный представитель США.

Детали

Также официальные лица заявили, что у США есть "достоверная информация" о том, что Министерство обороны россии "вероятно начнет" вербовку осужденных преступников в Украину "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Напомним

Американский институт изучения войны сообщает, что россия может использовать 3-й армейский корпус для возобновления наступления на Донбассе.