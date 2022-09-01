россия готова начать вербовку осужденных "в обмен на помилование и компенсацию" - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. США считают, что россия сталкивается с "серьезной" нехваткой военного состава в Украине и ищет новые способы увеличить численность своих войск. Об этом CNN заявили два американских чиновника, передает УНН.
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"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине. Мы считаем, что Министерство обороны россии (МО) стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, приобретению личного состава состава от частных охранных компаний, а также выплаты премий призывникам", — подчеркнул официальный представитель США.
Детали
Также официальные лица заявили, что у США есть "достоверная информация" о том, что Министерство обороны россии "вероятно начнет" вербовку осужденных преступников в Украину "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".
Напомним
Американский институт изучения войны сообщает, что россия может использовать 3-й армейский корпус для возобновления наступления на Донбассе.