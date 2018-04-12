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Росія буде не в захваті: посол про вступ України в НАТО

Росія буде не в захваті: посол про вступ України в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Якщо Україна вступить до НАТО, реакції Росії послідує неминуче. Про це сказала Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час 11-го Київського безпекового форуму, передає УНН.

"О, в такому разі (вступу України в НАТО – ред.) Росія не буде у захваті. Немає сумнівів, і бачимо навіть зараз, що Росія стає вельми агресивною, коли країни починають розглядати питання вступу до НАТО. Росія використовує гібридне ведення війни, кібернапади, свою звичайну дестабілізацію. Я вважаю, що Росія досліджує шляхи, якими вона могла б дестабілізувати союзників альянсу, які планують вступити чи стати партнером НАТО. Партнерство в НАТО є вкрай важливим, ми цінуємо наших партнерів. Дехто з них хоче бути партнером НАТО, інші - ні. Але, наскільки ми можемо, ми цінуємо партнерів, навіть якщо вони знаходяться поза континенту - як то Австралія чи Південна Корея. Ми хочемо зберегти будь-яку країну, яка має західні цінності, хоче їх мати. Звичайно, Україна є одним з наших дуже цінних партнерів, якій ми допомагаємо. Росія реагує на це. Вона чітко заявила, що Україна є важливим об’єктом її інтересу. Вони заявляють про це, вторгаючись до суверенної території", - наголосила вона.

За словами Хатчісон, альянс проводить саміти Росія-НАТО, і на кожному з них піднімається питання України, і підніматиметься доти, доки російські війська не вийдуть з України.

"Ми тут, щоб робити правильні речі, і ми не чекаємо хорошого результату від Росії, але це не те, що нас турбує. Нас турбує суверенність української території і ми бажаємо стояти поряд з Україною, поки Україна хоче боротись, допомагати собі сама, проводити реформи, дотримуватись західних цінностей. США і НАТО будуть з вами у цьому", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, окрім боротьби з зовнішньою агресією на Донбасі і в Криму, в Україні іде не менш важлива боротьба з корупцією. Таку думку висловила Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час 11-го Київського безпекового форуму. 

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