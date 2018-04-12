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Россия будет не в восторге: посол о вступлении Украины в НАТО

Россия будет не в восторге: посол о вступлении Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 20736 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Если Украина вступит в НАТО, реакции России последует неизбежно. Об этом сказала Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума по безопасности, передает УНН.

"О, в таком случае (вступления Украины в НАТО - ред.) Россия не будет в восторге. Нет сомнений, и видим даже сейчас, что Россия становится весьма агрессивной, когда страны начинают рассматривать вопрос вступления в НАТО. Россия использует гибридное ведения войны, кибернападения, свою обычную дестабилизацию. Я считаю, что Россия исследует пути, которыми она могла бы дестабилизировать союзников альянса, которые планируют вступить или стать партнером НАТО. Партнерство в НАТО является крайне важным, мы ценим наших партнеров. Некоторые из них хочят быть партнером НАТО, другие - нет. Но, насколько мы можем, мы ценим партнеров, даже если они находятся вне континента - как Австралия или Южная Корея. Мы хотим сохранить любую страну, которая имеет западные ценности, хочет их иметь. Конечно, Украина является одним из наших очень ценных партнеров, которой мы помогаем. Россия реагирует на это. Она четко заявила, что Украина является важным объектом ее интереса. Они заявляют об этом, вторгаясь на суверенную территорию", - подчеркнула она.

По словам Хатчисон, альянс проводит саммиты Россия-НАТО, и на каждом из них поднимается вопрос Украины, и будет подниматься до тех пор, пока российские войска не выйдут из Украины.

"Мы здесь, чтобы делать правильные вещи, и мы не ожидаем хорошего результата от России, но это не то, что нас беспокоит. Нас беспокоит суверенитет украинского территории и мы хотим стоять рядом с Украиной, пока Украина хочет бороться, помогать себе сама, проводить реформы, придерживаться западных ценностей. США и НАТО будут с вами в этом", - сказала она.

Как сообщал УНН, кроме борьбы с внешней агрессией на Донбассе и в Крыму, в Украине идет не менее важна борьба с коррупцией. Такое мнение высказала Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума по безопасности.

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