росія здійснює атаки безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря - Повітряні сили

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"Цей удар не відрізнявся від попереднього. Маємо 39 збитих БПЛА "Shahed-131", "Shahed-136" іранського виробництва. Минулого разу було трохи більше, але і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави... Як правило, вони летять з одного напрямку - східного узбережжя Азовського моря. Противник завдає ними ударів з переходом однієї доби в іншу, тобто з 22:00-23:00", - повідомив він.

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Ігнат зазначив, що до відбиття російських повітряних атак, окрім Повітряних сил ППО, дедалі частіше долучаються ППО Сухопутних військ та інших Сил оборони, через що відсоток збитих БПЛА росте. Водночас, Ігнат попередив, що "дуже тішитися не варто", тому що виснажується система ППО, витрачаються запаси зенітних ракет і інших засобів, техніка також потребує ремонту.

Окрім цього, речник повідомив, що окупанти намагаються вести повітряну розвідку за допомогою дронів розвідувального типу "Орлан-10" з метою виявлення позицій української ППО. За минулі дві доби було знищено 4 безпілотники цього типу.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗС України повідомили, що за минулу ніч, з 1 по 2 січня, було знищено 39 дронів-камікадзе типу Shahed.