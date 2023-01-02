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россия совершает атаки беспилотниками с восточного побережья Азовского моря - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 442786 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Российские оккупанты совершают атаки беспилотниками иранского производства по Украине с одного направления – восточного побережья Азовского моря. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Этот удар не отличался от предыдущего. Есть 39 сбитых БПЛА "Shahed-131", "Shahed-136" иранского производства. В прошлый раз было немного больше, но и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства... Как правило, они летят с одного направления - восточного побережья Азовского моря. Противник наносит ими удары с переходом одних суток в другие, то есть с 22:00-23:00", - сообщил он.

Детали

Игнат отметил, что к отражению российских воздушных атак, кроме Воздушных сил ПВО, все чаще присоединяются ПВО Сухопутных войск и других Сил обороны, из-за чего процент сбитых БПЛА растет. В то же время Игнат предупредил, что "очень радоваться не стоит" потому, что истощается система ПВО, тратятся запасы зенитных ракет и других средств, техника также нуждается в ремонте.

Кроме этого, спикер сообщил, что оккупанты пытаются вести воздушную разведку с помощью дронов разведывательного типа "Орлан-10" с целью выявления позиций украинского ПВО. Следовательно, за прошедшие двое суток были уничтожены 4 беспилотника этого типа.

Напомним

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что за минувшую ночь, с 1 по 2 января, было уничтожено 39 дронов-камикадзе типа Shahed.

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