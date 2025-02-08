Російський капітан, причетний до обстрілу села Гроза, помер - ГУР

У росії вмер капітан константін наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у суботу, пише УНН.

Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс рф (в/ч 03333) капітан константін наґайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема - вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер - повідомили у ГУР у соцмережах.

У ГУР вказали, що 3 січня 2025 року наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті шуя івановскої області, де проходив військову службу.

"Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла", - зазначили у ГУР.

"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!" - наголосили у розвідці.

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