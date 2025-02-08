Российский капитан, причастный к обстрелу села Гроза, умер - ГУР

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Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом
10:52 • 20636 просмотра

Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 108323 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 116553 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 121159 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 124274 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 116231 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 140428 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 110302 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 131057 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 112176 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский капитан, причастный к обстрелу села Гроза, умер - ГУР

Российский капитан, причастный к обстрелу села Гроза, умер - ГУР

Киев  •  УНН

 • 12008 просмотра

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Капитан рф константин нагайко, который командовал ракетными ударами по Украине, погиб от ранений после взрыва в шуе. Он был причастен к убийству 59 гражданских в селе Гроза на Харьковщине.

В россии умер капитан константин нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в субботу, пишет УНН.

Военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады вс рф (в/ч 03333) капитан константин нагайко, причастный к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности - убийству 59-х гражданских украинцев в селе Гроза на Харьковщине, умер

- сообщили в ГУР в соцсетях.

В ГУР указали, что 3 января 2025 года нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте шуя ивановской области, где проходил военную службу.

"Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику  не помогла", - отметили в ГУР.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!" - отметили в разведке.

В россии взорвали оккупантов, причастных к застенкам на оккупированных территориях Украины: в ГУР рассказали детали операции12.09.24, 16:12 • 16704 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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