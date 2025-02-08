Российский капитан, причастный к обстрелу села Гроза, умер - ГУР
Киев • УНН
Капитан рф константин нагайко, который командовал ракетными ударами по Украине, погиб от ранений после взрыва в шуе. Он был причастен к убийству 59 гражданских в селе Гроза на Харьковщине.
В россии умер капитан константин нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в субботу, пишет УНН.
Военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады вс рф (в/ч 03333) капитан константин нагайко, причастный к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности - убийству 59-х гражданских украинцев в селе Гроза на Харьковщине, умер
В ГУР указали, что 3 января 2025 года нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте шуя ивановской области, где проходил военную службу.
"Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла", - отметили в ГУР.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!" - отметили в разведке.
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