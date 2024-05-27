російські війська протягом доби завдали майже півтора десятки ударів по Нікопольщині: постраждав чоловік, пошкоджені будинки
Київ • УНН
56-річний чоловік отримав важкі поранення і кілька будівель, включаючи житлові будинки, готель і приватне підприємство, були пошкоджені в результаті майже 15 російських ударів по Нікопольському району за минулу добу.
російські війська протягом доби завдали майже півтора десятки ударів по Нікопольщині. Постраждав 56-річний чоловік. Він перебуває у важкому стані. Також пошкоджені 4 приватні оселі й багатоквартирна двоповерхівка. Побиті господарська споруда, гараж, авто, інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Майже півтора десятки ударів по Нікопольщині за день. Переважно – дронами-камікадзе. Втім, було й кілька артобстрілів. Агресор цілив по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах. Постраждав 56-річний чоловік – отримав осколкове поранення. Госпіталізований у важкому стані
Він зазначив, що через атаку знищена господарська споруда, яка зайнялася. Також вогонь Вогонь зачепив й розташований поряд житловий будинок. Пожежу загасили.
Загалом пошкоджені 4 приватні оселі й багатоквартирна двоповерхівка. Побиті господарська споруда, гараж, авто. А ще – інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство. Понівечене енергетичне обладнання і лінії електропередач
Нагадаємо
Вчора російські окупанти увечері та вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини − пошкодили приватне підприємство і два житлові будинки.