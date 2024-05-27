российские войска в течение суток нанесли почти полтора десятка ударов по Никопольщине: пострадал человек, повреждены дома

российские войска в течение суток нанесли почти полтора десятка ударов по Никопольщине. Пострадал 56-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии. Также повреждены 4 частных дома и многоквартирная двухэтажка. Побиты хозяйственная постройка, гараж, авто, инфраструктурный объект, гостиница, частное предприятие.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Почти полтора десятка ударов по Никопольщине за день. В основном - дронами-камикадзе. Впрочем, было и несколько артобстрелов. Агрессор целился по Никополю, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской, Марганецкой громадах. Пострадал 56-летний мужчина - получил осколочное ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии - сообщил Лысак.

Он отметил, что из-за атаки уничтожена хозяйственная постройка, которая загорелась. Также огонь Огонь задел и расположенный рядом жилой дом. Пожар потушили.

В общем повреждены 4 частных дома и многоквартирная двухэтажка. Побиты хозяйственная постройка, гараж, авто. А еще - инфраструктурный объект, гостиница, частное предприятие. Изуродовано энергетическое оборудование и линии электропередач - добавил Лысак.

Напомним,

Вчера российские оккупанты вечером и ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровщины - повредили частное предприятие и два жилых дома.