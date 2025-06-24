У рф аеропорти тамбова, пензи та саратова вранці ввели обмеження на польоти для "безпеки"

Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден запровадили сьогодні вранці в трьох аеропортах рф, про що повідомили в росавіації, пише УНН.

Деталі

Обмеження зачепили аеропорти тамбова, пензи та саратова у рф.

Спочатку, о 8:29 за місцевим часом їх ввели у тамбові, о 9:20 - у пензі, а о 9:29 - у саратові.

Пояснюють, як "для забезпечення безпеки польотів".

Доповнення

Раніше телеграм-канали повідомляли про дрони у підмосков'ї.

У мо рф стверджують, що їхньою ППО за ніч знищено 20 безпілотників.

З них 14 були збиті над територією курської області, два в підмосков'ї, по одному над територіями бєлгородської, брянської, смоленської та орловської областей.