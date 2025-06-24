В рф аэропорты тамбова, пензы и саратова утром ввели ограничения на полеты для "безопасности"
Киев • УНН
росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах рф: тамбове, пензе и саратове. Ограничения объясняют "для обеспечения безопасности полетов" после сообщений о дронах в подмосковье.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели сегодня утром в трех аэропортах рф, о чем сообщили в росавиации, пишет УНН.
Детали
Ограничения затронули аэропорты тамбова, пензы и саратова в рф.
Сначала, в 8:29 по местному времени их ввели в тамбове, в 9:20 - в пензе, а в 9:29 - в саратове.
Объясняют, что "для обеспечения безопасности полетов".
Дополнение
Ранее телеграм-каналы сообщали о дронах в подмосковье.
В мо рф утверждают, что их ПВО за ночь уничтожено 20 беспилотников.
Из них 14 были сбиты над территорией курской области, два в подмосковье, по одному над территориями белгородской, брянской, смоленской и орловской областей.