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В рф аэропорты тамбова, пензы и саратова утром ввели ограничения на полеты для "безопасности"

Киев • УНН

 • 522 просмотра

росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах рф: тамбове, пензе и саратове. Ограничения объясняют "для обеспечения безопасности полетов" после сообщений о дронах в подмосковье.

В рф аэропорты тамбова, пензы и саратова утром ввели ограничения на полеты для "безопасности"

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели сегодня утром в трех аэропортах рф, о чем сообщили в росавиации, пишет УНН.

Детали

Ограничения затронули аэропорты тамбова, пензы и саратова в рф.

Сначала, в 8:29 по местному времени их ввели в тамбове, в 9:20 - в пензе, а в 9:29 - в саратове.

Объясняют, что "для обеспечения безопасности полетов".

Дополнение

Ранее телеграм-каналы сообщали о дронах в подмосковье.

В мо рф утверждают, что их ПВО за ночь уничтожено 20 беспилотников.

Из них 14 были сбиты над территорией курской области, два в подмосковье, по одному над территориями белгородской, брянской, смоленской и орловской областей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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