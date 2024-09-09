російська церква розширює свою мережу на ТОТ України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
"Церковні добровольці" рпц активізували діяльність на окупованих територіях України. Під виглядом допомоги вони розширюють агентурну мережу та ідеологічний вплив на українців.
Так звані церковні добровольці патріаршої гуманітарної місії церкви кремля активно розширили свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Під виглядом волонтерів вони "допомагають" самотнім та хворим місцевим мешканцям, які опинилися в російській окупації, позбутися прав на своє майно. Та насамперед їх головна місія в Україні – розширити свою агентурну мережу та ідеологічний вплив на українців в окупації,
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Активно ці "добровольці" почали їздити на тимчасово загарбані території України відразу після початку повномасштабного вторгнення рф на наші землі. Перша їх місія проходила у "республіканській лікарні" імені калініна в окупованому Донецьку. Далі – місцевий психоневрологічний диспансер.
Окрім згаданих "гуманітарних" місій кремль активно відправляє на тимчасово окуповані території священиків російської церкви для промивання мізків місцевим та через низький морально-психологічний стан окупантів,
Окупанти відбирають житло українців на захоплених територіях - Спротив04.09.24, 01:36 • 21490 переглядiв