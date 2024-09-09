Киев • УНН
"Церковные добровольцы" рпц активизировали деятельность на оккупированных территориях Украины. Под видом помощи они расширяют агентурную сеть и идеологическое влияние на украинцев.
Так называемые церковные добровольцы патриаршей гуманитарной миссии церкви кремля активно расширили свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Под видом волонтеров они "помогают" одиноким и больным местным жителям, оказавшимся в российской оккупации, лишиться прав на свое имущество. Но прежде всего их главная миссия в Украине - расширить свою агентурную сеть и идеологическое влияние на украинцев в оккупации,
Детали
Активно эти "добровольцы" начали ездить на временно захваченные территории Украины сразу после начала полномасштабного вторжения рф на наши земли. Первая их миссия проходила в "республиканской больнице" имени Калинина в оккупированном Донецке. Далее - местный психоневрологический диспансер.
Кроме упомянутых "гуманитарных" миссий кремль активно отправляет на временно оккупированные территории священников российской церкви для промывки мозгов местным и из-за низкого морально-психологического состояния оккупантов,
Окупанти відбирають житло українців на захоплених територіях - Спротив3 сентября 2024, 22:36 • 21132 просмотра