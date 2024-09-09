Так называемые церковные добровольцы патриаршей гуманитарной миссии церкви кремля активно расширили свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Под видом волонтеров они "помогают" одиноким и больным местным жителям, оказавшимся в российской оккупации, лишиться прав на свое имущество. Но прежде всего их главная миссия в Украине - расширить свою агентурную сеть и идеологическое влияние на украинцев в оккупации, -говорится в сообщении.

Детали

Активно эти "добровольцы" начали ездить на временно захваченные территории Украины сразу после начала полномасштабного вторжения рф на наши земли. Первая их миссия проходила в "республиканской больнице" имени Калинина в оккупированном Донецке. Далее - местный психоневрологический диспансер.

Кроме упомянутых "гуманитарных" миссий кремль активно отправляет на временно оккупированные территории священников российской церкви для промывки мозгов местным и из-за низкого морально-психологического состояния оккупантов, - добавили в ЦНС.

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