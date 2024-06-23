російська пропаганда поширює фальшиві заяви про те, що Велика Британія планує ядерний удар по Україні
Київ • УНН
російські ЗМІ поширюють фальшиві звинувачення про те, що Велика Британія планує завдати ядерного удару по Західній Україні.
російські медіа поширюють фейкові звинувачення про плани Великої Британії на ядерний удар у західній Україні. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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російські пропагандистські Telegram-канали в останні дні активно поширюють фейкову інформацію про те, що Велика Британія готує провокацію з ядерним ударом по західній Україні. За словами російських джерел, Сполучене Королівство має намір підірвати на контрольованій "київським режимом" території власний ядерний заряд і звинуватити в усьому росію.
Проте згідно із надійними джерелами, такі заяви є чистою маніпуляцією. Наразі не існує підтверджень щодо безпосередньої підготовки росією ядерного удару.
Крім того, експерти наголошують, що неможливо непомітно привести ядерну зброю в повну бойову готовність, оскільки сучасні технології розвідки швидко виявляють будь-які такі дії.
Цей інформаційний фейк вважається складовою частиною стратегії кремлівського режиму з ядерного шантажу. Очевидною метою його поширення є дискредитація України та спроба змусити міжнародне співтовариство перейти на компроміс з рф.
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