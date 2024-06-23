российские медиа распространяют фейковые обвинения о планах Великобритании на ядерный удар в Западной Украине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

российские пропагандистские Telegram-каналы в последние дни активно распространяют фейковую информацию о том, что Великобритания готовит провокацию с ядерным ударом по Западной Украине. По словам российских источников, Соединенное Королевство намерено взорвать на контролируемой "киевским режимом" территории собственный ядерный заряд и обвинить во всем Россию.

Однако согласно надежным источникам, такие заявления являются чистой манипуляцией. Пока не существует подтверждений относительно непосредственной подготовки Россией ядерного удара.

Кроме того, эксперты отмечают, что невозможно незаметно привести ядерное оружие в полную боевую готовность, поскольку современные технологии разведки быстро обнаруживают любые такие действия.

Этот информационный фейк считается составной частью стратегии кремлевского режима по ядерному шантажу. Очевидной целью его распространения является дискредитация Украины и попытка заставить международное сообщество перейти на компромисс с рф.

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