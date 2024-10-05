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росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій Сумщини: поранення отримали три людини

росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій Сумщини: поранення отримали три людини

Київ • УНН

 • 34302 перегляди

російські війська здійснили 61 обстріл прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 108 вибухів.

Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Поранення отримали 3 цивільні людини. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Білопільська громада: здійснено пуск 1 КАБ (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи), артилерійські обстріли (14 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були удари FPV дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удари FPV дронами (14 вибухів), пуск КАБ (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи), артилерійський обстріл (10 вибухів).

Миколаївська громада: були удар баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух), удари FPV дронами (4 вибухи).

Річківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 цивільні особи.

Новослобідська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо

У Річківській громаді Сумської області російські військові скинули з дрона вибуховий пристрій на рейсовий автобус. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та пошкоджено транспортний засіб.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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