росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій Сумщини: поранення отримали три людини
Київ • УНН
російські війська здійснили 61 обстріл прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 108 вибухів.
Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Поранення отримали 3 цивільні людини. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади,
Білопільська громада: здійснено пуск 1 КАБ (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи), артилерійські обстріли (14 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Краснопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були удари FPV дронами (2 вибухи).
Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
Середино-Будська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).
Есманьська громада: здійснено удари FPV дронами (14 вибухів), пуск КАБ (2 вибухи).
Свеська громада: зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
Миропільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи), артилерійський обстріл (10 вибухів).
Миколаївська громада: були удар баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух), удари FPV дронами (4 вибухи).
Річківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 цивільні особи.
Новослобідська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
Нагадаємо
У Річківській громаді Сумської області російські військові скинули з дрона вибуховий пристрій на рейсовий автобус. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та пошкоджено транспортний засіб.