россияне совершили 61 обстрел приграничных территорий Сумщины: ранения получили три человека

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  122888 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  135780 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  136673 просмотра

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  113430 просмотра

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Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  103240 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  121357 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне совершили 61 обстрел приграничных территорий Сумщины: ранения получили три человека

россияне совершили 61 обстрел приграничных территорий Сумщины: ранения получили три человека

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 20:02  •  5391 просмотра

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российские войска совершили 61 обстрел приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 108 взрывов.

В течение дня россияне совершили 61 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Ранения получили 3 гражданских человека. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Белопольская громада: осуществлен пуск 1 КАБ (2 взрыва), удары FPV дронами (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (14 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Краснопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были удары FPV дронами (2 взрыва).

Хотинская община: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Середино-Будская община: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).

Эсманская община: осуществлены удары FPV дронами (14 взрывов), пуск КАБ (2 взрыва).

Свесская община: зафиксированы удары FPV дронами (6 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).

Миропольская община: нанесена атака КАБ (3 взрыва), артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Николаевская община: были удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв), удары FPV дронами (4 взрыва).

Речковская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва). В результате одного из обстрелов ранения получили 3 гражданских лица.

Новослободская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним

В Речковской громаде Сумской области российские военные сбросили с дрона взрывное устройство на рейсовый автобус. В результате атаки ранены трое мирных жителей и повреждено транспортное средство.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна