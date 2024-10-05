россияне совершили 61 обстрел приграничных территорий Сумщины: ранения получили три человека
Киев • УНН
российские войска совершили 61 обстрел приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 108 взрывов.
В течение дня россияне совершили 61 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Ранения получили 3 гражданских человека. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады,
Белопольская громада: осуществлен пуск 1 КАБ (2 взрыва), удары FPV дронами (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
Великописаревская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (14 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
Краснопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были удары FPV дронами (2 взрыва).
Хотинская община: враг бил из артиллерии (3 взрыва).
Середино-Будская община: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).
Эсманская община: осуществлены удары FPV дронами (14 взрывов), пуск КАБ (2 взрыва).
Свесская община: зафиксированы удары FPV дронами (6 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).
Миропольская община: нанесена атака КАБ (3 взрыва), артиллерийский обстрел (10 взрывов).
Николаевская община: были удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв), удары FPV дронами (4 взрыва).
Речковская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва). В результате одного из обстрелов ранения получили 3 гражданских лица.
Новослободская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
Шалыгинская громада: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
Напомним
В Речковской громаде Сумской области российские военные сбросили с дрона взрывное устройство на рейсовый автобус. В результате атаки ранены трое мирных жителей и повреждено транспортное средство.