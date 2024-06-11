росіяни використовують завезених “соцробітників” для вивідування інформації на окупованих територіях - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Група російських "волонтерів" під виглядом соціальних працівників прибула на окупований південь України для збору інформації від місцевих пенсіонерів для росії.
На тимчасово окуповані території півдня України прибула нова група "волонтерів" під виглядом соціальних робітників, вони мають збирати інформації серед місцевих пенсіонерів. Про це повідомляють у Центрі нацонального спротиву, пише УНН.
На тимчасово окуповані південні території України прибула нова група "волонтерів" від партії "єдина росія", які маскуються під соціальних робітників. Їхня основна задача — збирати інформацію серед місцевих мешканців, особливо пенсіонерів, для передачі росіянам.
"Так звані соціальні робітники які складаються з активістів партії владіміра путіна "єдіная росія", по приїзду на ТОТ отримують інструкції щодо збору інформації серед пенсіонерів", - пишуть у Центрі національного спротиву.
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