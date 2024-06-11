На временно оккупированные территории юга Украины прибыла новая группа «волонтеров» под видом социальных работников, они должны собирать информацию среди местных пенсионеров. Об этом сообщают в Центре нацонального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированные южные территории Украины прибыла новая группа «волонтеров» от партии «единая Россия», которые маскируются под социальных работников. Их основная задача - собирать информацию среди местных жителей, особенно пенсионеров, для передачи россиянам.

«Так называемые социальные рабочие состоящие из активистов партии Владимира Путина „Единая Россия“, по приезду на ВОТ получают инструкции по сбору информации среди пенсионеров», - пишут в Центре национального сопротивления.

Напомним,

На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне прибегают к очередному шантажу, чтобы заставить местное население получить паспорт рф.