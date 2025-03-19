росіяни поцілили у дві лікарні на Сумщині та багатоквартирний будинок: наслідки
Київ • УНН
Вночі росіяни атакували лікарні на Сумщині, пошкоджено техповерх та виникла пожежа. Також зруйновано будинок в Угроїдах, є загиблі та поранені.
Цієї ночі росіяни атакували одразу два медичні заклади на Сумщині. Попередньо, люди не постраждали. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.
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У Краснопіллі Сумської області безпілотник влучив у технічний поверх лікарні. Другий медичний заклад у Сумах, зазнав значних руйнувань – там внаслідок атаки виникла пожежа.
Медичні працівники і пацієнти перебували в укритті, пізніше поліція і рятувальники евакуювали з медзакладу 60 людей, зазначили у МОЗ.
Також внаслідок атаки росіян пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Наслідки нічної атаки досі ліквідують відповідні служби.
Також вчора увечері, 18 березня, внаслідок російського обстрілу с. Угроїди Краснопільської територіальної громади загинула 1 людина та 3 людей дістали поранень, повідомили в Сумській ОВА.
Через обстріл зруйновано багатоквартирний двоповерховий будинок, також пошкоджено газопровід низького тиску.
У Сумах "шахед" атакував заклад охорони здоров’я: подробиці18.03.25, 23:16 • 18620 переглядiв