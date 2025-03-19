росіяни поцілили у дві лікарні на Сумщині та багатоквартирний будинок: наслідки

Цієї ночі росіяни атакували одразу два медичні заклади на Сумщині. Попередньо, люди не постраждали. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

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У Краснопіллі Сумської області безпілотник влучив у технічний поверх лікарні. Другий медичний заклад у Сумах, зазнав значних руйнувань – там внаслідок атаки виникла пожежа.

Медичні працівники і пацієнти перебували в укритті, пізніше поліція і рятувальники евакуювали з медзакладу 60 людей, зазначили у МОЗ.

Також внаслідок атаки росіян пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Наслідки нічної атаки досі ліквідують відповідні служби.

Також вчора увечері, 18 березня, внаслідок російського обстрілу с. Угроїди Краснопільської територіальної громади загинула 1 людина та 3 людей дістали поранень, повідомили в Сумській ОВА.

Через обстріл зруйновано багатоквартирний двоповерховий будинок, також пошкоджено газопровід низького тиску.

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