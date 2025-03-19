россияне атаковали две больницы в Сумской области и многоквартирный дом: последствия
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали больницы в Сумской области, поврежден техэтаж и возник пожар. Также разрушен дом в Угроидах, есть погибшие и раненые.
Этой ночью россияне атаковали сразу два медицинских учреждения в Сумской области. Предварительно, люди не пострадали. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.
Детали
В Краснополье Сумской области беспилотник попал в технический этаж больницы. Второе медицинское учреждение в Сумах, понесло значительные разрушения – там в результате атаки возник пожар.
Медицинские работники и пациенты находились в укрытии, позже полиция и спасатели эвакуировали из медучреждения 60 человек, отметили в Минздраве.
Также в результате атаки россиян поврежден служебный автомобиль ГСЧС. Последствия ночной атаки до сих пор ликвидируют соответствующие службы.
Также вчера вечером, 18 марта, в результате российского обстрела с. Угроиды Краснопольской территориальной общины погиб 1 человек и 3 человека получили ранения, сообщили в Сумской ОВА.
Из-за обстрела разрушен многоквартирный двухэтажный дом, также поврежден газопровод низкого давления.
В Сумах "шахед" атаковал учреждение здравоохранения: подробности18.03.25, 23:16 • 18615 просмотров