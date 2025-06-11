росіяни дроном атакували лікарню на Чернігівщині: подробиці

У Чернігівській області російські війська знову атакували Семенівську лікарню, цього разу дроном, є пошкодження, обійшлося без жертв, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вдень росіяни знову атакували Семенівську лікарню. Це вже пʼятий приліт у цей медзаклад. Цього разу - запустили безпілотник. Попередньо, "молнію". Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих - написав Чаус.

Голова ОВА вказав: армія рф продовжує воювати навіть з лікарнями.

"Уже вкотре атакували Семенівську лікарню. Абсолютне зло", - зазначив він.

ГУНП в області показало наслідки ворожого удару.