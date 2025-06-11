россияне дроном атаковали больницу в Черниговской области: подробности

В Черниговской области российские войска снова атаковали Семеновскую больницу, на этот раз дроном, есть повреждения, обошлось без жертв, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Сегодня днем россияне снова атаковали Семеновскую больницу. Это уже пятый прилет в это медучреждение. В этот раз – запустили беспилотник. Предварительно, "молнию". Поврежден фасад и помещение внутри, вылетели окна. К счастью, обошлось без пострадавших - написал Чаус.

Глава ОВА указал: армия рф продолжает воевать даже с больницами.

"Уже в который раз атаковали Семеновскую больницу. Абсолютное зло", – отметил он.

ГУНП в области показало последствия вражеского удара.