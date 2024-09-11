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росіяни дроном атакували Херсонщину: поранено дитину

Київ • УНН

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У Кіндійці на Херсонщині російський дрон скинув вибухівку, поранивши 11-річного хлопчика. Дитина отримала вибухову травму та поранення ноги, зараз перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Вдень, 11 вересня, російські війська вдарили по Кіндійці, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждав 11-річний хлопчик. Про це заявили в Херсонській ОВА, передає УНН.

Деталі

Через удар російського дрона по Кіндійці постраждала дитина. 
Близько 16:00 внаслідок скидання вибухівки 11-річний хлопчик дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги

- резюмували в ОВА. 

Наразі він перебуває у медзакладі. Лікарі надають дитині усю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо

Протягом 10 вересня, російські війська обстріляли 18 населених пунктів у Херсонській області, поціливши у житлові будинки та заклад освіти. Внаслідок ворожих атак щонайменше 13 людей отримали поранення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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