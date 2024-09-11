россияне дроном атаковали Херсонскую область: ранен ребенок

Днем, 11 сентября, российские войска ударили по Киндейке, что на Херсонщине. В результате обстрела пострадал 11-летний мальчик. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Из-за удара российского дрона по Киндийке пострадал ребенок.

Около 16:00 в результате сброса взрывчатки 11-летний мальчик получил взрывную травму и осколочное ранение ноги - резюмировали в ОВА.

Сейчас он находится в медучреждении. Врачи оказывают ребенку всю необходимую медпомощь.

Напомним

В течение 10 сентября, российские войска обстреляли 18 населенных пунктов в Херсонской области, попав в жилые дома и учебное заведение. В результате вражеских атак по меньшей мере 13 человек получили ранения.