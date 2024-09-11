На Херсонщині вночі знищили 5 "шахедів", росіяни вдарили по закладу освіти, 13 поранених
Київ • УНН
Ворог обстріляв 18 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. 13 людей отримали поранення, ППО збило 5 дронів "Шахед".
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 18 населених пунктів, поціливши у житлові будинки та заклад освіти, 13 людей отримали поранення. ППО вночі знищила 5 дронів "Shahed", повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Понятівка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Олександрівка, Антонівка, Берегове, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Козацьке, Микільське, Тягинка, Садове, Нововоронцовка, Одрадокам'янка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в освітній заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, автобус та приватні автомобілі.
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