В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", россияне ударили по учебному заведению, 13 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 18 населенных пунктов, попав в жилые дома и учебное заведение, 13 человек получили ранения. ПВО ночью уничтожила 5 дронов "Shahed", сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 13 человек получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Понятовка, Берислав, Михайловка, Качкаровка, Александровка, Антоновка, Береговое, Белозерка, Днепровское, Велетенское, Станислав, Казацкое, Никольское, Тягинка, Садовое, Нововоронцовка, Одрадокаменка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в образовательное учреждение, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, автобус и частные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 5 "Shahed-131/136" - указал Прокудин.

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