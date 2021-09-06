Рош га-Шана: євреї сьогодні святкують настання нового року

Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.

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Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.

Зокрема, серед хасидів уже зареєстровано перші випадки коронавірусу.

Станом на вечір 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибуло вже майже 23 тис. паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей. Поліція зареєструвала перші порушення серед хасидів.