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Рош га-Шана: євреї сьогодні святкують настання нового року

Рош га-Шана: євреї сьогодні святкують настання нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В юдаїстській культурі настання нового 5 782 року за юдейським календарем цього року почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування закінчиться ввечері 8 вересня, пише УНН

Рош га-Шана 

Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п’ятницю.

За віруваннями юдеїв в цей день Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож, з початком нового року починаються десять днів каяття протягом яких віруючі сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день.

Рош га-Шана в Україні

Свято Рош га-Шана набуло в Україні статусу національного. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників з різних країн. У 2020 році через пандемію приїхало у десять разів менше паломників.

Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана

Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.

Зокрема, серед хасидів уже зареєстровано перші випадки коронавірусу.

Станом на вечір 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибуло вже майже 23 тис. паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей. Поліція зареєструвала перші порушення серед хасидів.

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