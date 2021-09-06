Рош га-Шана: євреї сьогодні святкують настання нового року

Рош га-Шана
Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п’ятницю.
За віруваннями юдеїв в цей день Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож, з початком нового року починаються десять днів каяття протягом яких віруючі сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день.
Рош га-Шана в Україні
Свято Рош га-Шана набуло в Україні статусу національного. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників з різних країн. У 2020 році через пандемію приїхало у десять разів менше паломників.
Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.
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Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.
Зокрема, серед хасидів уже зареєстровано перші випадки коронавірусу.
Станом на вечір 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибуло вже майже 23 тис. паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей. Поліція зареєструвала перші порушення серед хасидів.