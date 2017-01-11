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"Росатом" постачатиме ядерне паливо на шведську АЕС Ringhals

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. АТ “ТВЕЛ” (Паливна компанія Державної корпорації “Росатом” — ред.) і компанія Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеція — ред.) підписали контракт на поставку ядерного палива конструкції “ТВС-Квадрат” для АЕС “Рінгхальс” (компанія групи Vattenfall, Швеція), передає УНН з посиланням на прес-службу Асоціації “Український ядерний форум”.

Так, згідно із повідомленням прес-служби Асоціації, контракт був підписаний 30 листопада, він передбачає поставку комерційних перевантажень ядерного палива, починаючи з 2021 р.

Як відзначають в АТ “ТВЕЛ”, реалізація цього контракту забезпечить диверсифікацію поставок ядерного палива для Vattenfall AB. Використання нового палива також дозволить оператору поліпшити економіку своїх АЕС.

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“Це перший комерційний контракт на експорт палива "ТВС-Квадрат“, він відкриває перед АТ "ТВЕЛ“ можливості для розширення географії поставок і виходу на інші ринки з паливом для реакторів PWR”, - йдеться у повідомленні.

За словами президента АТ" ТВЕЛ “Юрія Оленіна, компанія співпрацює із Vattenfall з 2008 року.

У свою чергу керуючий директор Vattenfall Nuclear Fuel AB Пер Олоф Нестенборг зазначив, що Vattenfall AB, завдяки російському паливу, зможе підвищити гарантованість поставок палива і поліпшити економіку атомної станції “Рінгхальс”.

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Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами міністра енергетики І.Насалика, Україна починає освоювати нові уранові родовища казахськими технологіями.

“На жаль, ми багато говоримо про Будапештський меморандум, але цим меморандумом нас, в тому числі, позбавили можливості збагачувати уран.

Тому практично ми дійшли до того, що Україна в стані в повній мірі забезпечити атомно-промисловий комплекс своїми здобутками і технічними можливостями. Крім того, в нас пройшла гарна зустріч з казахстанською стороною. Я не буду до кінця розповідати про результати, бо вони мають достатньо чутливий характер, але повинен сказати, що ми домовилися про те, що казахська сторона віддає нам технології, і ми починаємо освоєння казахськими технологіями нових уранових родовищ на території України”, — додав він.

Як відомо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування з “НАК “Казатомпром” співпрацює українська компанія “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ).

Також АЕСУ вже підписали договір про співпрацю з казахстанською компанією “Два Кей”.

За словами генерального директора компанії Юрія Бакарджиєва, уран є шляхом до енергонезалежності України від РФ.

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