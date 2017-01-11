"Росатом" будет поставлять ядерное топливо на шведскую АЭС Ringhals
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. АО "ТВЭЛ" (Топливная компания Государственной корпорации "Росатом" - ред.) и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция - ред.) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции "ТВС-Квадрат" для АЭС "Рингхальс" (компания группы Vattenfall, Швеция), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации "Украинский ядерный форум".
Так, согласно сообщению пресс-службы Ассоциации, контракт был подписан 30 ноября, он предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива, начиная с 2021
Как отмечают в АО "ТВЭЛ", реализация этого контракта обеспечит диверсификацию поставок ядерного топлива для Vattenfall AB. Использование нового топлива также позволит оператору улучшить экономику своих АЭС.
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"Это первый коммерческий контракт на экспорт топлива "ТВС-Квадрат", он открывает перед АО "ТВЭЛ" возможности для расширения географии поставок и выхода на другие рынки с топливом для реакторов PWR", - говорится в сообщении.
По словам президента АО "ТВЭЛ" Юрия Оленина, компания сотрудничает с Vattenfall с 2008 года.
В свою очередь управляющий директор Vattenfall Nuclear Fuel AB Пер Олоф Нестенборг отметил, что Vattenfall AB, благодаря российскому топливу, сможет повысить гарантированность поставок топлива и улучшить экономику атомной станции "Рингхальс".
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Напомним, как сообщал УНН, по словам министра энергетики И.Насалик, Украина начинает осваивать новые урановые месторождения по казахским технологиям.
"К сожалению, мы много говорим о Будапештском меморандуме, но этим меморандумом нас, в том числе, лишили возможности обогащать уран.
Поэтому практически мы пришли к тому, что Украина в состоянии в полной мере обеспечить атомно-промышленный комплекс своими достижениями и техническими возможностями. Кроме того, у нас прошла хорошая встреча с казахстанской стороной. Я не буду до конца рассказывать о результатах, потому что они имеют достаточно чувствительный характер, но должен сказать, что мы договорились о том, что казахская сторона отдает нам технологии, и мы начинаем освоение казахскими технологиями новых урановых месторождений на территории Украины", - добавил он .
Как известно, по вопросам повышения эффективности процесса подземного выщелачивания с "НАК "Казатомпром" сотрудничает украинская компания "Атомные энергетические системы Украины" (АЕСУ).
Также АЕСУ уже подписали договор о сотрудничестве с казахстанской компанией "Два Кей".
По словам генерального директора компании Юрия Бакарджиева, уран является путем к энергонезависимости Украины от РФ.