Роналду визнали спортсменом року в голосуванні європейських інформагентств
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вдруге поспіль форварда мадридського “Реалу” та збірної Португалії Кріштіану Роналду оголошено найкращим спортсменом року польським агентством “РАР”, інформує УНН з посиланням на сайт “галактікос”.
За результатами опитування португалець одержав 159 очок і обігнав інших зірок світового спорту — британського гонщика Льюїса Хемілтона (143), швейцарського тенісиста Роджера Федерера (124) та його візаві по виду спорту іспанця Рафаеля Надаля (113)
У ньому брали участь 26 інформагентств: “Efe” (Іспанія) “France Presse” (Франція), “Agerpress” (Румунія), “АNP” (Голландія), “APA” (Австрія), “ATA” (Албанія), “Belga” (Бельгія), “БелТА” (Білорусь), “BTA” (Болгарія), “CTK” (Чехія), “DPA” (Німеччина), “Elta” (Литва), “Fena” (Боснія і Герцеговина), “Hina” (Хорватія), “Leta” (Латвія), “Lusa” (Португалія), “Moldpres” (Молдова), “SDA-ATS” (Швейцарія), “SHGSK” (Косово), “SID” (Німеччина), “Sita” (Словаччина), “STA” (Словенія), “Tanjug” (Сербія), “ТАСС” (Росія), “Укрінформ” (Україна) і “PAP” (Польща).
Додамо також, польське інформаційне агентство PAP з 1958 року проводить вручення найкращому спортсмену Європи.
Як повідомляв УНН, нападник “Тотенхема” став найкращим бомбардиром року в європейських чемпіонатах.