Роналду признали спортсменом года в голосовании европейских информагентств
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Второй раз подряд форварда мадридского “Реала” и сборной Португалии Криштиану Роналду объявлено лучшим спортсменом года польским агентством “РАР”, информирует УНН со ссылкой на сайт “галактикос”.
По результатам опроса португалец получил 159 очков и обогнал других звезд мирового спорта — британского гонщика Льюиса Хэмилтона (143), швейцарского теннисиста Роджера Федерера (124) и его визави по виду спорта испанца Рафаэля Надаля (113)
В нем принимали участие 26 информагентств: “Efe” (Испания) “France Presse” (Франция), “Agerpress” (Румыния), “АNP” (Голландия), “APA” (Австрия), “ATA” (Албания) , “Belga” (Бельгия), “БелТА” (Беларусь), “BTA” (Болгария), “CTK” (Чехия), “DPA” (Германия), “Elta” (Литва), “Fena” (Босния и Герцеговина ), “Hina” (Хорватия), “Leta” (Латвия), “Lusa” (Португалия), “Moldpres” (Молдова), “SDA-ATS” (Швейцария), “SHGSK” (Косово), “SID” ( Германия), “Sita” (Словакия), “STA” (Словения), “Tanjug” (Сербия), “ТАСС” (Россия), “Укринформ” (Украина) и “PAP” (Польша).
Добавим также, польское информационное агентство PAP с 1958 года проводит вручение лучшему спортсмену Европы.
Как сообщал УНН, нападающий “Тоттенхэма” стал лучшим бомбардиром года в европейских чемпионатах.