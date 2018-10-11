Роналду виразив небажання виступати у Лізі націй через "Реал" і УЄФА - ЗМІ

Видання за посиланням на близькі джерела до футболіста, стверджує, що на думку Роналду його колишній клуб веде проти нього кампанію. Все починається з “Реала” і з політичної волі президента клубу Флорентіно Переса направленої на повалення важливості фігури португальця в міжнародній футбольній ієрархії.

Зокрема португалець вважає, що “Реал” чинив тиск на УЄФА, щоб не нагородити його премією кращого гравця сезону-2017/18. У відповідь португалець вирішив оголосити бойкот Лізі націй.

Зазначимо, що Португалія поки в єдиній грі Ліги націй перемогла Італію без Роналду (1:0).

Нагадаємо, що португальця звинуватили у зґвалтуванні, яке нібито пройшло в 2009-му році.