Роналду выразил нежелание выступать в Лиге наций за "Реал" и УЕФА - СМИ

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9 марта, 09:44 • 59092 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116073 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124066 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163684 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151317 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139734 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177675 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118259 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141776 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Роналду выразил нежелание выступать в Лиге наций за "Реал" и УЕФА - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. По сообщению ресурса Tuttomercatoweb звездный нападающий туринского “Ювентуса” не желает выступать в нынешнем турнире национальных сборных — Лиге наций, передает УНН.

Издание по ссылке на близкие источники к футболисту, утверждает, что по мнению Роналду его бывший клуб ведет против него кампанию. Все начинается с “Реала” и с политической воли президента клуба Флорентино Переса направленной на свержение важности фигуры португальца в международной футбольной иерархии.

В частности португалец считает, что “Реал” оказывал давление на УЕФА, чтобы не наградить его премией лучшего игрока сезона 2017/18. В ответ португалец решил объявить бойкот Лиге наций.

Отметим, что Португалия пока в единой игре Лиги наций победила Италию без Роналду (1:0).

Напомним, что португальца обвинили в изнасиловании, которое якобы прошло в 2009 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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