Роналду выразил нежелание выступать в Лиге наций за "Реал" и УЕФА - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По сообщению ресурса Tuttomercatoweb звездный нападающий туринского “Ювентуса” не желает выступать в нынешнем турнире национальных сборных — Лиге наций, передает УНН.
Издание по ссылке на близкие источники к футболисту, утверждает, что по мнению Роналду его бывший клуб ведет против него кампанию. Все начинается с “Реала” и с политической воли президента клуба Флорентино Переса направленной на свержение важности фигуры португальца в международной футбольной иерархии.
В частности португалец считает, что “Реал” оказывал давление на УЕФА, чтобы не наградить его премией лучшего игрока сезона 2017/18. В ответ португалец решил объявить бойкот Лиге наций.
Отметим, что Португалия пока в единой игре Лиги наций победила Италию без Роналду (1:0).
Напомним, что португальца обвинили в изнасиловании, которое якобы прошло в 2009 году.