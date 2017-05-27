Роналду виплатив 6 млн євро компенсації за ухилення від сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду добровільно виплатив 6 млн. євро після звинувачень в ухиленні від податків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Marca.
Роналду зробив добровільну виплату, щоб уникнути відкриття справи та кримінального переслідування, які могли привести до грошового штрафу і тюремного ув'язнення на термін до п'яти років.
Нагадаємо, Міністерство фінансів і податкова служба Іспанії звинуватила португальця в ухиленні від сплати податків в 2014 році на суму 15 млн. євро, отриманих від продажу іміджевих прав.