Роналду выплатил 6 млн евро компенсации за уклонение от уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду добровольно выплатил 6 млн. евро после обвинений в уклонении от налогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Marca.
Роналду сделал добровольное выплату, чтобы избежать открытия дела и уголовного преследования, которые могли привести к денежному штрафу и тюремному заключению на срок до пяти лет.
Напомним, Министерство финансов и налоговая служба Испании обвинила португальца в уклонении от уплаты налогов в 2014 году на сумму 15 млн. евро, полученных от продажи имиджевых прав.