Роналду оформив дубль у першій грі після одужання від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У матчі шостого туру італійської Серії А “Ювентус” на виїзді впевнено обіграв “Спецію” із рахунком 4:1, передає УНН з посиланням на сайт команди із Турину.
Альваро Мората змінив першим цифри на табло на 14-й хвилині. Але Побега вирівняв становище і колективи пішли на перерву за результату 1:1.
На 59 хвилині Кріштіану Роналду обіграв голкіпера та відправив ігровий снаряд у порожню сітку воріт. Через 17 хвилин зоряний португалець оформив дубль ударом з пенальті. Між його голами також забив Рабьо — 4:1.
Примітно, що Роналду проводив перший поєдинок після одужання від коронавірусу. Раніше він здавав три позитивні тести на COVID-19.
Відзначимо, після шести матчів у “Ювентуса” другий рядок в турнірній таблиці Серії А (12 очок), “Спеція” же розташувалася на 16-му рядку (5 балів).