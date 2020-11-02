Роналду оформил дубль в первой игре после выздоровления от коронавируса

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В матче шестого тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде уверенно обыграл "Специю" со счетом 4: 1, передает УНН со ссылкой на сайт команды из Турина.

Мората сменил первым цифры на табло на 14-й минуте. Но Побега выровнял положение и коллективы ушли на перерыв при результате 1:1.

На 59 минуте Криштиану Роналду обыграл голкипера и отправил игровой снаряд в пустую сетку ворот. Через 17 минут звездный португалец оформил дубль ударом с пенальти. Между его голами также забил Рабьо — 4:1.

Примечательно, что Роналду проводил первый поединок после выздоровления от коронавируса. Ранее он сдавал три положительных теста на COVID-19.

Отметим, после шести матчей у “Ювентуса” вторую строчку в турнирной таблице Серии А (12 очков), “Специя” же расположилась на 16-й строчке (5 баллов).

Украинские Национальные Новости

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