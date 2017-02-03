Роналдінью став новим послом "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Каталонська "Барселона" домовилися з екс-хавбеком команди Роналдінью про те, що він стане послом "синьо-гранатових", передає УНН з посиланням на сайт "Барселони".
"Роналдіньо стане частиною проекту "Legends", командою колишніх гравців, які будуть подорожувати по всьому світу. Ми сподіваємося, що вони допоможуть глобалізувати бренд клубу і його цінності. Ці люди відвідають клініки, візьмуть участь в навчальних сесіях і організаційних заходах, організованих командою", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що бразилець виступав за "Барселону" з 2003 по 2008 роки. За цей проміжок часу гравець двічі вигравав чемпіонат Іспанії, одного разу Суперкубок країни та Лігу чемпіонів. Також протягом виступів за каталонців Роналдінью два рази ставав кращим футболістом року за версією ФІФА, найкращим нападником УЄФА і у 2005 році здобув Золотий м'яч по версії France Football.
Як повідомляв УНН, гравці "Барселони" відвідали дитячий госпіталь.