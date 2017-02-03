Роналдиньо стал новым послом "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Каталонская "Барселона" договорились с экс-хавбеком команды Роналдиньо о том, что он станет послом "сине-гранатовых", передает УНН со ссылкой на сайт "Барселоны".
"Роналдиньо станет частью проекта" Legends ", команды бывших игроков, которые будут путешествовать по всему миру. Мы надеемся, что они помогут глобализовать бренд клуба и его ценности. Эти люди посетят клиники, примут участие в учебных сессиях и организационных мероприятиях, организованных командой" , - говорится в сообщении.
Напомним, что бразилец выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 годы. За этот промежуток времени игрок дважды выигрывал чемпионат Испании, один раз Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Также в течение выступлений за каталонцев Роналдиньо два раза становился лучшим футболистом года по версии ФИФА, лучшим нападающим УЕФА и в 2005 году получил Золотой мяч по версии France Football.
Как сообщал УНН, игроки "Барселоны" посетили детский госпиталь .