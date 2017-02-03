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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Роналдиньо стал новым послом "Барселоны"

Киев • УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Каталонская "Барселона" договорились с экс-хавбеком команды Роналдиньо о том, что он станет послом "сине-гранатовых", передает УНН со ссылкой на сайт "Барселоны".

Роналдиньо стал новым послом "Барселоны"

"Роналдиньо станет частью проекта" Legends ", команды бывших игроков, которые будут путешествовать по всему миру. Мы надеемся, что они помогут глобализовать бренд клуба и его ценности. Эти люди посетят клиники, примут участие в учебных сессиях и организационных мероприятиях, организованных командой" , - говорится в сообщении.

Напомним, что бразилец выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 годы. За этот промежуток времени игрок дважды выигрывал чемпионат Испании, один раз Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Также в течение выступлений за каталонцев Роналдиньо два раза становился лучшим футболистом года по версии ФИФА, лучшим нападающим УЕФА и в 2005 году получил Золотой мяч по версии France Football.

Как сообщал УНН, игроки "Барселоны" посетили детский госпиталь .

 

Украинские Национальные Новости

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