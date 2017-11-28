Ром набирає популярність серед українського споживача
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Цього року обсяги продажів рому у грошовому вираженні зросли на 55%, передає УНН з посиланням на дані рітейл-аудиту Nielsen.
“У 2017 році ром і бітери продемонстрували найбільше зростання продажів (55% і 41% в грошовому обчисленні, відповідно). Ром залишається найбільш швидкозростаючою категорією, вже другий рік поспіль (зростання на 40% за 2016 рік, в грошовому вираженні)”, - йдеться у повідомленні.
Примітка: в аналітичному звіті компанії Nielsen по українському ринку алкоголю через особливості і обмеження методології аудиту роздрібної торгівлі компанії Nielsen до категорії міцного алкоголю не входять такі сегменти як горілка і вина.
Натомість, як повідомляв УНН, внаслідок непродуманої податкової політики, офіційне виробництво горілки в Україні за останні 3 роки скоротилося у півтора рази.
Нагадаємо, напередодні КМУ все одно ініціювава підвищення акцизних ставок на алкоголь на 11,2%. Однак, ВРУ цю пропозицію Уряду не підтримала.
Додамо, що сьогодні у Парламенті зареєстрований законопроект про зниження акцизної ставки на алкогольні напої. Його розгляд профільним комітетом, ймовірно, відбудеться після нового року.