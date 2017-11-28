Ром набирает популярность среди украинского потребителя

"В 2017 году ром и битеры продемонстрировали наибольший рост продаж (55% и 41% в денежном выражении, соответственно). Ром остается самой быстрорастущей категорией, уже второй год подряд (рост на 40% за 2016, в денежном выражении)", - говорится в сообщении.

Примечание: в аналитическом отчете компании Nielsen по украинскому рынку алкоголя из-за особенностей и ограничений методологии аудита розничной торговли компании Nielsen в категории крепкого алкоголя не входят такие сегменты как водка и вина.

Зато, как сообщал УНН, в результате непродуманной налоговой политики, официальное производство водки в Украине за последние 3 года сократилось в полтора раза.

Напомним, накануне КМУ все равно инициировал повышение акцизных ставок на алкоголь на 11,2%. Однако, ВРУ это предложение Правительства не поддержала.

Добавим, что сегодня в парламенте зарегистрирован законопроект о снижении акцизной ставки на алкогольные напитки. Его рассмотрение профильным комитетом, вероятно, состоится после нового года.