Роковини нападу на Гандзюк: активісти під СБУ палять фаєри і пишуть звернення Баканову

Так, декілька активістів пишуть крейдою на асфальті під стінами СБУ “Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?”

Також учасники принесли з собою фарбу, якою, ймовірно, будуть розмальовувати напис. Перед акцією організатори роздали учасникам свічки.

Також активісти запалили фаєри.

Зі слів організаторів, учасники акції вимагають від СБУ та президента відповіді на питання, хто замовив убивство активістки, а також чому замовники вбивства досі на волі.

Крім того активісти хочуть нагадати т.в.о. Голови СБУ Івану Баканову про справу.

Як повідомляв УНН, 31 липня в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської облдержадміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

Нагадаємо, на початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк.