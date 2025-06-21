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Родина банкіра Антонова спростовує інформацію про зміну ним особистості та отримання українського громадянства

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Родина банкіра Володимира Антонова, яка проживає у Великій Британії, спростовує інформацію про зміну ним прізвища та отримання українського громадянства. За їх словами, документи є підробкою, а сім'я піддається шахрайським діям та вимаганню з боку групи осіб.

Родина банкіра Антонова спростовує інформацію про зміну ним особистості та отримання українського громадянства

До редакції Українських новин надійшов коментар від родини Володимира Антонова, яка проживає у Великій Британії, щодо інформації, поширеної у ЗМІ, про нібито зміну ним прізвища та отримання українського громадянства й місця проживання, пише УНН.

"Інформація, оприлюднена в низці ЗМІ, про нібито зміну Володимиром Антоновим особистості, отримання українського громадянства та зміни місця проживання є повністю неправдивою та не відповідає дійсності. Документи, згадані в публікаціях, є грубою підробкою та були сфальсифіковані з метою шантажу та вимагання.

На цей момент наша родина піддається спробам шахрайських дій з боку групи осіб, які вимагають грошові кошти, погрожуючи поширенням сфабрикованої інформації. Раніше ці особи вже були причетні до шахрайства, в результаті якого у родини було викрадено колекцію автомобілів загальною вартістю кілька мільйонів доларів.

За фактом поточних погроз та вимагання ми вже подали заяву до правоохоронних органів, розпочато офіційне розслідування. Ми закликаємо ЗМІ та громадськість не поширювати недостовірну інформацію, яка завдає шкоди репутації та благополуччю нашої родини", – зазначено в коментарі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Велика Британія
Україна
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