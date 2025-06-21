Семья банкира Антонова опровергает информацию о смене им личности и получении украинского гражданства

В редакцию Українських новин поступил комментарий от семьи Владимира Антонова, проживающей в Великобритании, относительно информации, распространенной в СМИ, о якобы смене им фамилии и получении украинского гражданства и места жительства, пишет УНН.

"Информация, обнародованная в ряде СМИ, о якобы смене Владимиром Антоновым личности, получении украинского гражданства и смене места жительства является полностью неправдивой и не соответствует действительности. Документы, упомянутые в публикациях, являются грубой подделкой и были сфальсифицированы с целью шантажа и вымогательства.

На данный момент наша семья подвергается попыткам мошеннических действий со стороны группы лиц, которые вымогают денежные средства, угрожая распространением сфабрикованной информации. Ранее эти лица уже были причастны к мошенничеству, в результате которого у семьи была похищена коллекция автомобилей общей стоимостью несколько миллионов долларов.

По факту текущих угроз и вымогательства мы уже подали заявление в правоохранительные органы, начато официальное расследование. Мы призываем СМИ и общественность не распространять недостоверную информацию, которая наносит ущерб репутации и благополучию нашей семьи", – указано в комментарии.