Родини політв'язнів почали подавати заяви на отримання 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. До Міністерства тимчасово окупованих територій вже подані перші заявки щодо виплати 100 тисяч гривень родинам політв’язнів. Про це сьогодні у Києві заявила представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“У цей час уже практично розблоковано питання, бюрократичні перепони по виплаті 100 тисяч грн родинам політв’язнів і, за моєю інформацією, подано вже перші 5-6 заяв до Міністерства тимчасово окупованих територій”, — сказала вона.
Геращенко закликала родини політв’язнів подавати заяви до Міністерства тимчасово окупованих територій, щоб отримати соцдопомогу.
Як повідомляв УНН, ще у липні уряд ухвалив рішення, відповідно до якого сім’ям політв’язнів виділять по 100 тис. гривень.