Семьи политзаключенных начали подавать заявления на получение 100 тыс. грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105789 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111810 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148974 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143783 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136161 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128057 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170684 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118076 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Семьи политзаключенных начали подавать заявления на получение 100 тыс. грн

Семьи политзаключенных начали подавать заявления на получение 100 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 6580 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Министерство временно оккупированных территорий уже поданы первые заявки на выплаты 100 тысяч гривен семьям политзаключенных. Об этом сегодня в Киеве заявила представительница Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время уже практически разблокирован вопрос, бюрократические преграды на выплате 100 тысяч грн семьям политзаключенных и, по моей информации, подано уже первые 5-6 заявлений в Министерство временно оккупированных территорий", - сказала она.

Геращенко призвала семьи политзаключенных подавать заявления в Министерство временно оккупированных территорий, чтобы получить соцпомощь.

Как сообщал УНН, еще в июле правительство приняло решение, согласно которому семьям политзаключенных выделят по 100 тыс. гривен.

Украинские Национальные Новости

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