Семьи политзаключенных начали подавать заявления на получение 100 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Министерство временно оккупированных территорий уже поданы первые заявки на выплаты 100 тысяч гривен семьям политзаключенных. Об этом сегодня в Киеве заявила представительница Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время уже практически разблокирован вопрос, бюрократические преграды на выплате 100 тысяч грн семьям политзаключенных и, по моей информации, подано уже первые 5-6 заявлений в Министерство временно оккупированных территорий", - сказала она.
Геращенко призвала семьи политзаключенных подавать заявления в Министерство временно оккупированных территорий, чтобы получить соцпомощь.
Как сообщал УНН, еще в июле правительство приняло решение, согласно которому семьям политзаключенных выделят по 100 тыс. гривен.